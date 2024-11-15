COP29 направлена на решение важнейших глобальных климатических проблем, уделяя особое внимание климатическому финансированию, смягчению последствий и адаптации, пишет в своей статье французское онлайн-издание La Gazette du Caucase.

Как сообщает Day.Az, La Gazette du Caucase, приводя слова Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие на саммите мировых лидеров по климату COP29, пишет: "Азербайджан будет стремиться найти точки соприкосновения между развитыми и развивающимися странами, а также между глобальным Югом и Севером. Президент Ильхам Алиев подчеркнул эффективное лидерство Азербайджана в Движении неприсоединения за последние четыре года - второй по численности международной организации после ООН, что является доказательством обширного опыта страны в осуществлении глобальных инициатив".

"11 ноября в Баку стартовала глобальная климатическая конференция COP29. Азербайджан был единогласно утвержден в качестве принимающей стороны на пленарной сессии COP28, состоявшейся 11 декабря 2023 года, при поддержке международного сообщества.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан по-прежнему привержен содействию климатическим инициативам, а экологическая программа страны направлена на раскрытие значительного потенциала возобновляемых источников энергии, который оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Азербайджан уже достиг значительных успехов в использовании этого потенциала, включая инвестиции в крупнейшую в регионе солнечную электростанцию мощностью 230 МВт, построенную компанией Masdar из ОАЭ. Кроме того, саудовская компания ACWA Power строит ветряную электростанцию с потенциальной мощностью 240 МВт.

Во время проведения СОР29 будет подписано соглашение с британской компанией bp о строительстве солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джебраильском районе, освобожденном от армянской оккупации четыре года назад. Этот проект обеспечит декарбонизацию одного из крупнейших в мире нефтегазовых терминалов - Сангачальского терминала", - объявил Президент Ильхам Алиев. Он также подчеркнул, что к 2030 году Азербайджан планирует построить около 6 ГВт солнечных, ветряных и гидроэлектростанций. В целом, страна уже заключила контракты и меморандумы о взаимопонимании по проектам возобновляемой энергии на 10 ГВт. Экологическая программа страны охватывает также внутренние регионы, включая Нахчыван, Карабах и Восточно-Зангезурский регион, которые объявлены зелеными зонами.

После освобождения в 2020 году в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах был выявлен совокупный потенциал альтернативной энергетики в 10 000 МВт. Эти регионы обладают почти всеми видами возобновляемых ресурсов, включая гидроэнергию, солнечную энергию, ветер и геотермальные источники. После Нахчывана Физулинский, Джебраильский и Зангиланский районы занимают второе место по солнечному потенциалу: солнечная радиация на квадратный метр в этих районах оценивается в 1600-1700 кВт/ч в год, а общая мощность составляет 7200 МВт. Ветровой потенциал особенно высок в Кельбаджарском и Лачинском районах, где среднегодовая скорость ветра достигает 10 метров в секунду, с потенциалом мощностью до 2000 МВт в горных районах Карабаха. Кроме того, Кельбаджарский, Лачинский и Шушинский районы имеют значительные запасы термальных вод, с ежедневной добычей от 4000 до 5000 кубометров.

Согласно данным Министерства энергетики, экономический потенциал зеленых источников энергии в Азербайджане составляет 27 ГВт, включая 3 ГВт энергии ветра, 23 ГВт солнечной энергии, 380 МВт биоэнергетического потенциала и 520 МВт потенциала горных рек.

Азербайджан ратифицировал Рамочную конвенцию ООН об изменении климата в 1995 году, а в 2000 году присоединился к Киотскому протоколу 1997 года, ограничивающему выбросы парниковых газов, вызывающих глобальное потепление. Позже Азербайджан подтвердил свои обязательства по Парижскому соглашению 2015 года сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов к 2030 году и на 40 процентов к 2050 году", - пишет La Gazette du Caucase.