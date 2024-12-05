В Баку обсудили усилия по миростроительству в регионах, затронутых конфликтом

В рамках международной конференции, организованной в Баку Общиной Западного Азербайджана "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", прошло панельное заседание "Усилия по примирению и миростроительству в регионах, затронутых конфликтом".

Как сообщает Day.Az, на панели присутствовали член Национальной ассамблеи Исламской республики Пакистан Аммар Ахмад Хан Легари, член научно-консультативного комитета школы экономического менеджмента Автономного университета Мадрида Уриарте Санчес Карлос, представитель Института развития и дипломатии Университета AДА Дамьян Крнжевич-Мишкович, основатель неправительственной организации "Мирная планета" в Великобритании Лорд Арнольд Дункан Макнейр и генеральный директор Американского центра религиозной свободы Дженна Скотт.

В ходе панельной дискуссии было отмечено, что азербайджанцы и армяне должны жить в мире.

Было подчеркнуто, что установление мира в регионе является очень важным вопросом. Международное сообщество должно более чутко подходить к вопросу обеспечения права на возвращение азербайджанцев, насильно выселенных с их родных земель, поддерживать реализацию этого права для установления прочного мира в регионе.

Отметим, что в конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии будут обсуждаться история насильственного выселения западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Отметим, что 5 декабря - День памяти депортации западных азербайджанцев с 1987 по 1991 год. В прошлом году в этот день также прошла аналогичная международная конференция на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещенных азербайджанцев из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", в которой участвовали более 100 представителей из 44 стран.