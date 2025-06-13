В бакинском суде представили доказательства проведения военного совещания в школе в Карабахе во время 44-дневной войны

В ходе продолжившегося в Бакинском военном суде 13 июня судебного процесса обвиняемый Левон Мнацаканян, отвечая на вопросы прокурора, сказал, что во время 44-дневной войны 2020 года он по желанию "президента" незаконного режима Араика Арутюняна находился в нескольких направлениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он заявил, что в тот период не занимал никакой должности, находился в отставке.

А.Арутюнян обращался к нему дважды - 14 октября и 3 или 4 ноября (точную дату он не помнит - ред.) с просьбой оказать содействие местным "органам власти" в вопросах безопасности, гражданской обороны, и проверить состояние артиллерии. В связи с этим Л.Мнацаканян посетил Гадрут, Суговушан и другие направления.

Суд рассмотрел очередное доказательство - видеокадры, снятые во время 44-дневной войны, на которых запечатлено военное совещание, которое проходило в классной комнате школы в Шушакенде.

На видеокадрах также фигурирует Левон Мнацаканян.

Совещание проводит Самвел Бабаян (бывший "министр обороны" незаконного режима, бывший "секретарь совета безопасности" - ред.). На видеокадрах обсуждается нападение на азербайджанских военнослужащих.

После изучения доказательства Левон Мнацаканян, отвечая на вопросы прокурора, заявил, что не принимал участия в обсуждениях на совещании, сказал, что запланированное на следующий день нападение не состоялось.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.