12 ноября в столице Парагвая городе Асунсьон в честь Года Конституции и Суверенитета организация Cooperativa San Cristóbal проведет международную конференцию, посвященную современным успехам Азербайджана и его активной внешней политике.

Как сообщает Day.Az, ключевым спикером мероприятия станет доктор Питер Марко Тейс - почетный профессор Азербайджанского университета языков, эксперт по международной политике и дипломатии.

В своем докладе доктор Тейс расскажет о впечатляющем экономическом развитии Азербайджана и восстановлении контроля над территориями, находившимися под оккупацией Армении почти три десятилетия. Отдельное внимание будет уделено трагическим страницам истории азербайджанского народа, включая этнические чистки в Западном Азербайджане (современная территория Армении) в 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах.

Кроме того, в рамках конференции будет подчеркнуто развитие двусторонних отношений Азербайджана с Аргентиной и Парагваем. Участники обсудят реализацию соглашений о сотрудничестве в сфере туризма, культуры и технического обмена, а также значение межпарламентских связей и политических консультаций, способствующих укреплению дружбы между странами.

Мероприятие станет значимым шагом в развитии гуманитарного и дипломатического диалога между Азербайджаном и странами Латинской Америки.