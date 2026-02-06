https://news.day.az/politics/1814382.html МИД Азербайджана почтил память жертв землетрясения в Турции Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи с годовщиной разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"В годовщину страшного землетрясения, произошедшего в регионе Кахраманмараш в братской Турции, мы вновь чтим с глубокой скорбью светлую память жертв этой трагедии, унесшей жизни тысяч людей и приведшей к масштабным разрушениям.
Азербайджанское государство и азербайджанский народ всегда рядом с Турцией и разделяют эту боль как свою собственную.
Желаем братской Турции и турецкому народу постоянного благополучия, процветания и мира".
