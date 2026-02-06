МИД Азербайджана почтил память жертв землетрясения в Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи с годовщиной разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"В годовщину страшного землетрясения, произошедшего в регионе Кахраманмараш в братской Турции, мы вновь чтим с глубокой скорбью светлую память жертв этой трагедии, унесшей жизни тысяч людей и приведшей к масштабным разрушениям.

Азербайджанское государство и азербайджанский народ всегда рядом с Турцией и разделяют эту боль как свою собственную.

Желаем братской Турции и турецкому народу постоянного благополучия, процветания и мира".