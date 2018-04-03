Апрельские бои сломали армянское общество и разрушили Армению - ПРИЗНАНИЕ

За более чем четверть века оккупации территорий соседнего государства, которую в Армении принято было называть "освобождением" и считать "победой", в армянском обществе устоялась мысль, что это навсегда. Армяне поверили своему агитпропу и успокоились, считая, что на этом фронте проблем больше не будет. Потому что Азербайджан, дескать, не сможет, не посмеет, не рискнет и так далее. Кроме того, была полная уверенность, что если державы посодействовали в свое время Армении в оккупации азербайджанских территорий, или, на крайний случай закрывали на это глаза, то они же и не позволят изменить статус-кво, и дело будет постепенно ползти к всеобщему признанию самопровозглашенного "второго армянского государства" на землях Азербайджана.

Все это продолжалось до апреля 2016 года, после которого привычный ход политического "питания" сознания армянского общества дал трещину. И в эти дни, два года спустя, в Армении многие уже говорят о том, что апрельские бои разрушили прежние представления до основания.

Вспоминая о событиях двухлетней давности, издание Первый Информационный, например, признает, что апрельские бои заставили армянское общество пробудиться в новой реальности, "в которой мы распрощались со старыми мифами, представлениями - может быть даже и не имея нового видения, адекватного восприятия новой ситуации". Издание отмечает, что те события выявили неспособность и бездарность армянской военно-политической элиты, развенчали миф о боеспособной армии.

Четырехдневная война заставила свежим взглядом рассмотреть дилемму между войной и миром, выявив, что наша политическая система, к сожалению, не имеет разработанного видения в вопросе урегулирования карабахской проблемы, и даже на уровне так называемых обсуждений, дебатов.

"Четыре дня войны полностью разоблачили коррупционное - по сути, несовместимое с государственным мышлением лицо, но, к несчастью, также и отсутствие политических решений, альтернатив, повесток, содержание Новой Армении. Неслучайно, что всего через несколько месяцев после войны произошла авантюра с захватом полка ППС, а ровно год спустя - по сути, политическая капитуляция общества. Это было косвенной реакцией нашей политической системы на четырехдневную войну, что правильнее будет назвать "поднятием белого флага" перед новыми вызовами, в процессе решения проблем. В апреле 2016 года наше общество проявило такие качества, как зрелость, рациональность, которые, однако были погребены в болоте авантюры в полку ППС, десяти тысяч драмов на парламентских выборах", - горестно констатирует армянское издание, сетуя, что уроки их апрельских событий не были извлечены.

Конечно, армянское общество все еще не избавилось от многих иллюзий. Ну это и понятно - должна же страна и национальная идея на чем-то держаться. Хотя бы на новейших мифах о "героизме" армянского солдата в дни апрельских боев, в то время, как хорошо известно, что в рядах оккупационных сил царила паника и военнослужащие бежали вглубь оккупированного Карабаха, бросая оружие и чуть ли не обгоняя спешно покидающее прифронтовую зону гражданское население. Ну да ладно - надо же во что-то верить, чтобы не лишиться опоры окончательно. Например, в миф о том, что армянской армии, дескать, удалось остановить в апреле 2016 "азербайджанскую агрессию". Контрнаступление ВС Азербайджана, начавшееся в ответ на армянскую провокацию, остановилось совсем по другой причине. Но даже этих нескольких дней и освобожденных в результате территорий и стратегических высот оказалось достаточно, чтобы противник впал в панику, из которой так и не смог выйти и два года спустя.

Однако отрадно, что в Армении уже признают - апрельские бои полностью изменили представление армян о философии карабахского конфликта. Точнее, не изменили, а сломали, не создав при этом новой теоретической базы.

"Четырехдневная война 2016 года закрыла страницу старой Армении, но вакуум отсутствия новой сделал частью нашей сегодняшней реальности все те пороки, ошибки, просчеты, преступное безразличие, которые, два года назад приблизили войну к нашему порогу. Спустя два года после войны мы не извлекли ее уроков - оставив в повестке риски новой войны", - пишет Первый Информационный.

"Власть, зиждущаяся на коррупции, избирательных фальсификациях, не институционализировала, не сделала осью развития эффект "победы" в первой войне, а, по сути, жила за ее счет, нещадно уничтожала то цивилизационное, политическое, нравственное пространство, в котором можно было строить современное государство - с созвучной общемировому контексту системой, осью которого является гражданин", - отмечает издание.

По всем признакам, в армянском обществе уже зреет понимание провала армянской государственности и государства Армения. Но оно все еще боится признаться себе в главном - в том, почему это произошло, ища причины в производных. Главное - это оккупация, этнические чистки, геноцид, кровь и слезы тысяч невинных детей, которыми сопровождалась та страшная "победа" Армении в карабахской войне. Страна, причинившая столько безнаказанного зла, никак не может процветать и развиваться. Таковы законы мировой справедливости. И даже если бы не было коррумпированных властей, даже если бы в Армении неожиданно нашли нефть, даже если бы... Можно перечислять до бесконечности, но ничто не спасло бы армянскую государственность от медленного вымирания, пока не устранен основной фактор ее разрушения - оккупация территорий соседней страны.

А апрельские бои стали лишь короткой демонстрацией, так сказать, демоверсией будущего крупного военного поражения и провала грандиозного заблуждения наших соседей, растянувшегося на почти что три десятилетия.

Может быть, достаточно?

Зульфугар Ибрагимов