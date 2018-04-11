В Латвии голосуют на выборах президента Азербайджана - ФОТО

11 апреля в посольстве Азербайджана в Латвии, закрепленном за 37-м избирательным участком Ясамальского второго избирательного округа номер 16, в 8.00 по местному времени начались выборы президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участковая избирательная комиссия провела необходимую работу по просвещению наших граждан, состоящих на консульском учете. Процесс голосования проходит в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом Азербайджана.

Первым проголосовал посол Азербайджана Джаваншир Ахундов. Посол пожелал избирателям успехов и выразил надежду, что они проголосуют за счастливое будущее Азербайджана.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook