Будут ли будущие власти Армении готовы на компромиссы по оккупированному Карабаху? - ВЕРСИЯ - ВИДЕО

Пожалуй, самым важным моментом во всем, происходящем сегодня в соседней Армении, для нас в Азербайджане является то, как отразится все это на урегулировании карабахского конфликта и будут ли расположены новые власти к миру с соседями.

Мало сомнений, что на будущей неделе у Армении появится новый премьер-министр в лице сегодняшнего лидера оппозиции Никола Пашиняна. Он всегда был в оппозиции и, соответственно, всегда выступал в пику властям. Как каждый уважающий себя оппозиционер, он, конечно же, громче всех кричал "ни пяди земли", обвинял Саргсяна и его команду в готовности сдать территории, который, мол, "освободили" ценой крови и все такое.

После апрельских боев, в ходе которых захватчики понесли немалые потери, Никол Пашинян и Ко кусали президента за мягкотелость, с пеной у рта требовали реванша и немедленного возвращения утерянных позиций. Серж Саргсян, в прошлом полевой командир, один из организаторов геноцида Ходжалы, одним словом - военный преступник, сам был бы рад что-то сделать, имей он на это силу и право. Ни силы, ни права у него для этого не было. Президент - не лидер оппозиции, он лицо государственное и никаких "реваншей" по первому требованию общественности осуществлять не может, особенно когда противник превосходит в десять раз по всем параметрам и "реванш" может закончиться полной потерей захваченного.

Но дело теперь не в Саргсяне - он темное прошлое Армении. А вот Пашинян позиционируется как ее светлое будущее. И потому очень интересно, готов ли он и сегодня, собираясь занять пост главы Армении, к "реваншу", "возвращению" и прочему тому подобному? Ведь, получив власть, он станет и верховным главнокомандующим. До сих пор в ходе своих митинговых монологов он не призывал ни к чему подобному. Возможно, просто было не до этого. А возможно, готовясь к высокому посту, уже начал работать над речью. Ведь одно дело - требовать захватить еще пару азербайджанских районов, когда у власти кто-то другой, а иное дело заговорить об этом с высокого поста. Тут и ответственность другая, и отношение акторов к его словам совсем иное.

Хотя пару раз на тему Карабах Никол Пашинян высказывался, но больше в общих чертах, высказывая солидарность.

И все же...

Любопытные моменты проскользнули в прошедшей на днях программе "На самом деле" агентства News Fron. Само агентство и его программа достаточно одиозны. Но прозвучавшие в конкретном сюжете интересные высказывания относительно строения мышления и грандиозных планов идущих сегодня к власти в Армении сил, заслуживают внимания.

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Политолог Александр Асафов в сюжете, касающемся событий в Армении, поведал, что имел разговор с некоторыми людьми из окружения Никола Пашиняна, которые высказались достаточно однозначно. В основном по поводу "возвращения западной Армении". Мол, пойдем на Турцию, заберем, отберет и так далее. Разгоряченные оппозиционеры собрались, если верить Асафову, продолжить войну и с Азербайджаном, видимо, намереваясь осуществить прежний лозунг своего лидера о "паре районов".

В принципе, азербайджанской стороне нет дела, какие политические силы находятся у власти в Армении. Это внутреннее дело соседней страны и личное дело самого армянского народа, кого выбирать в правители. И революционные перипетии занимают нас только с точки зрения возможного конструктивизма новых властей к вопросу урегулирования карабахского конфликта. Режим Саргсяна только усугубил проблему, чем вогнал свою страну в глубокий кризис. Сделает ли выводы из этих его ошибок будущая власть - покажет время. Пока что никаких признаков такого развития нет. Тем не менее, Азербайджан устами МИД уже дал понять, что готов сотрудничать в любыми здравомыслящими силами в Армении. Но при этом позиция Баку остается неизменной: оккупационные армянские силы должны быть выведены с азербайджанских территорий.

Это в интересах в том числе и армянского народа. Для которого никакая смена власти не станет выходом без разрешения территориального конфликта с соседями.

Что ж, поживем - увидим.

Зульфугар Ибрагимов