https://news.day.az/popularblog/1602922.html Бритни Спирс о приезде полиции из-за танцев с ножами: «Неприемлемо» - ВИДЕО
Бритни Спирс о приезде полиции из-за танцев с ножами: «Неприемлемо» - ВИДЕО
Певица Бритни Спирс в Instagram возмутилась приездом полиции в свой дом по заявке, оставленной фанатами артистки из-за ее танцев с ножами.
"Неприемлемо, чтобы полицейские слушали случайных поклонников и необоснованно приходили ко мне домой", - написала Спирс.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, певица добавила, что устала от издевательств в собственном доме:
"Хватит! Не надо говорить мне: "А давай то, давай это". Моя мама молча смотрит, когда фотографы задают ей вопросы о дочери так, будто я в чем-то виновата... Это уже старая игра. Люди должны отвечать за свои поступки! А для полицейский - это власть".
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