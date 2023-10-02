Бритни Спирс о приезде полиции из-за танцев с ножами: «Неприемлемо»

Певица Бритни Спирс в Instagram возмутилась приездом полиции в свой дом по заявке, оставленной фанатами артистки из-за ее танцев с ножами.

"Неприемлемо, чтобы полицейские слушали случайных поклонников и необоснованно приходили ко мне домой", - написала Спирс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, певица добавила, что устала от издевательств в собственном доме:

"Хватит! Не надо говорить мне: "А давай то, давай это". Моя мама молча смотрит, когда фотографы задают ей вопросы о дочери так, будто я в чем-то виновата... Это уже старая игра. Люди должны отвечать за свои поступки! А для полицейский - это власть".