https://news.day.az/popularblog/1603281.html Блогерша научила подписчиков подгонять размер джинс без шитья
Блогерша научила подписчиков подгонять размер джинс без шитья
Китайская блогерша Джордин (фамилия не раскрывается) показала простой способ подогнать джинсы по фигуре без шитья.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.
Инфлюэнсерша предстала перед камерой в черных штанах из денима. В размещенном ролике видно, как девушка продевает пуговицу через ближайшую петлю на поясе джинсов, а затем застегивает молнию на них как обычно.
Подписчики поблагодарили Джордин за лайфхак в комментариях под видео. "Вы только что изменили мою жизнь", "Вау! Это классный совет, я бы попробовал", "О боже, это сработало", - удивлялись они.
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