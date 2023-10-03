Одержимый долголетием миллиардер рассказал о пяти способах прожить дольше

Немецкий миллиардер Кристиан Ангермайер рассказал о способах, помогающих прожить дольше. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Insider.

Ангермайер одержим долголетием и финансирует исследования в области увеличения продолжительности жизни. При этом, по его мнению, не существует простого способа замедлить старение, который подходит всем, и он вряд ли появится в будущем. Чтобы достичь своей цели, миллиардер следует пяти правилам, которые, как ему кажется, повышают шансы на долгую жизнь.

По словам Ангермайера, долголетие напрямую связано с хорошим сном. Если вдоволь спать, улучшается психическое здоровье, а у мужчин растет выработка тестостерона. "Сон - это та вещь, которая у нас от природы (или от Бога), чтобы стареть медленнее, а мы выкидываем ее в окно", - говорит он.

Также миллиардер советует отказаться от алкоголя и наркотиков, регулярно, хотя и умеренно, заниматься спортом и попробовать средиземноморскую диету. Кроме того, он убежден, что для долгой жизни необходимо общение с близкими людьми. "Вам нужна личная жизнь, - утверждает Ангермайер. - Научно доказано, что это вредно, если ее нет".