Охотник за сокровищами нашел ценные вещи члена королевской семьи

Кладоискатель из Австралии обнаружил на дне водоема сейф с ценными вещами члена королевской семьи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на News.com.au.

Охотник за сокровищами по имени Ли занимается поиском кладов в водоемах и под землей. 15 лет назад он впервые нашел ценные монеты под водой на пляже Бонди-Бич, после чего стал регулярно искать клады и стал называть себя "Охотник за сокровищами Бонди". "Раньше я был серфером, который гонялся за лучшими волнами по всему миру. Теперь я гоняюсь за сокровищами по всему миру", - говорит он.

В середине сентября Ли вместе с друзьями искал сокровища на дне водоема с помощью магнита на веревке и обнаружил металлический сейф. Он извлек его из воды и открыл. Внутри сейфа находились иностранные паспорта, документы, ключи, пустые шкатулки для драгоценностей и другие личные вещи. "Мы поискали в интернете имя и фамилию, написанные в паспорте, и выяснили, что сейф принадлежит члену королевской семьи", - объяснил мужчина.

Ли обратился в полицию и сообщил о находке. В связи с расследованием кладоискатель пока не может раскрывать личность королевской особы. Мужчина заявил, что в итоге самостоятельно разыскал владельца ценных вещей в социальной сети и связался с ним, чтобы вернуть находку.