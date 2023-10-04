Дочь нашла семейный альбом и поставила мать в неловкое положение

Пользовательница Reddit с ником throwra_Level-Exam опубликовала историю о том, как дочь нашла семейный альбом и поставила ее в неловкое положение. Женщина добавила, что не знает, как ей поступить в сложившейся ситуации.

36-летняя героиня истории объяснила, что ее выдавали замуж по расчету, поэтому она познакомилась с супругом, который был старше ее на 20 лет, только накануне их свадьбы. Женщина добавила, что ее муж оказался очень приятным человеком, поэтому им удалось построить крепкую семью. Однако они предпочитают никому не рассказывать, как они познакомились.

Однако недавно этот вопрос задала 18-летняя дочь рассказчицы, когда рассматривала семейный фотоальбом. "Когда я услышала это, я потеряла дар речи. Потому что день, когда я встретила ее отца, был худшим днем в моей жизни", - заявила она. Героиня истории добавила, что они с мужем решили не говорить дочери правду, поэтому она рассказала ей заранее придуманную историю знакомства.

Однако, как утверждает автор поста, она не сможет солгать дочери, когда та снова задаст этот вопрос. "Если я скажу ей, что мы поженились по расчету, то она не поверит, что мы любим друг друга. И может подумать, что ее рождения было для нас нежеланным. Но это не так", - высказала она свои опасения.

Тем не менее в комментариях многие посоветовали женщине рассказать дочери правду. "Она уже взрослая и заслуживает знать правду", "Вашей дочери сейчас столько же, сколько было вам, когда вы выходили замуж. Сомневаетесь в том, что она достаточно взрослая, чтобы вас понять?", "Поверьте, она уже думает о самом плохом. Будьте с ней честны", - высказались они.