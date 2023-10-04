Ведущий свадьбы захотел привлечь внимание гостей выстрелом

В США 62-летний ведущий свадьбы случайно выстрелил в 12-летнего внука из револьвера. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Kansas City Star.

Проведение церемонии бракосочетания задерживалось, поэтому гости разошлись по разным частям заведения. Ведущий Майкл Гарднер захотел привлечь внимание присутствующих и собрать их вместе. Для этого он собирался выстрелить в воздух из револьвера, заряженного холостыми патронами. Мужчина взвел курок, однако не успел направить оружие вверх и нажал на спусковой крючок раньше времени. В результате пуля попала в плечо его 12-летнего внука.

Мальчика госпитализировали с серьезной, но не опасной для жизни травмой. "Мы не считаем, что Майкл намеревался причинить вред своему внуку, но его действия были не очень разумными", - заявил помощник шерифа круга Ланкастер. Из-за тяжести нанесенной травмы и применения огнестрельного оружия Гарднеру было предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми.