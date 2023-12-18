Деми Ловато выходит замуж.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, избранник певицы Jute$ сделал ей предложение.

"У меня до сих пор нет слов. Прошлая ночь была лучшей в моей жизни, я не могу поверить, что выйду замуж за любовь всей своей жизни", - написала звезда в соцсети, выложив фото с музыкантом.

Напомним, слухи о романе звезд появились прошлым летом. "Это действительно счастливые и здоровые отношения. Он отличный парень", - рассказал тогда источник Just Jared. К слову, в 2020 году девушка уже собиралась замуж за актера Макса Эриха. Однако спустя два месяца после новости о помолвке они расстались.

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