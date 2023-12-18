Мужчинам раскрыли неожиданный секрет долголетия

Женатые мужчины в среднем живут на два года дольше, чем холостяки, уверен писатель, автор книги о долголетии "Большая сотня: Новый мир суперстарения" Уильям Дж. Коул. Как передает Day.Az, в интервью Business Insider он раскрыл неожиданные секреты долголетия.

Коул рассказал, что заинтересовался темами старения и продления жизни из-за семейной истории: его мать и бабушка дожили до глубокой старости, а мужчины уходили из жизни намного раньше - отец в 67 лет, а брат в 59. Пытаясь понять причину разницы между мужской и женской продолжительностью жизни, он пришел к выводу, что здоровый образ жизни, сбалансированное питание и физические нагрузки - это не единственный способ жить дольше.

Коул отметил, что исследование среди мужчин в возрасте от 65 до 85 лет показало, что холостяки в среднем жили на два года меньше. Сильнее, чем брак, на продолжительность жизни влияют позитивное отношение к собственному старению и религия, считает писатель. По его словам, способность в зрелом возрасте с оптимизмом смотреть в будущее и быть в гармонии с собой продлевает жизнь в среднем на 7,5 лет, вера в бога прибавляет в среднем четыре года.

Кроме того, как правило, люди из более высокого социального класса живут дольше. На это влияют не только образование и медицинское обеспечение, объяснил писатель, но и уровень хронического стресса. По его словам, высокое эмоциональное напряжение ускоряет старение всех клеток организма.

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