Четыре признака неверности партнера

Частный детектив из агентства Bond Rees Private Investigations Аарон Бонд назвал четыре признака, по которым можно вычислить неверность партнера. Его слова передает The Sun.

Так, подозревающему партнера в измене человеку необходимо обратить внимание, насколько часто он держит в руках свой телефон. По мнению детектива, изменники всегда носят гаджеты с собой и не позволяют партнерам пользоваться ими, так как опасаются, что их уличат в неверности. Кроме того, такие люди нередко меняют пароли на телефонах. "Также следует посмотреть, как они кладут телефон, когда им не пользуются. Если они кладут его экраном вниз, то, вероятно, они что-то скрывают", - говорит Бонд.

Еще одним признаком возможной неверности партнера детектив назвал избегание общества второй половинки. Бонд заявил, что многие изменники перестают рассказывать партнерам о повседневной жизни, так как вынуждены лгать и скрывать роман на стороне. Чтобы не запоминать все выдуманные факты и не быть пойманными на вранье, они предпочитают отстраняться от вторых половинок.

Помимо этого, как считает Бонд, изменение либидо партнера может также свидетельствовать о его неверности. С появлением романа на стороне многие люди начинают реже вступать в близость с партнерами. А некоторые, наоборот, чаще занимаются сексом с ними из чувства вины.

Еще один тревожный сигнал в поведении изменника - агрессия в адрес второй половинки. Это связано с тем, что неверные партнеры часто находятся в тревожном состоянии. "А чтобы избавиться от напряжения, которое они чувствуют, они попытаются убедить себя, что проблема в вас, и ни с того ни с сего начинают негативно относиться к вам", - утверждает он.