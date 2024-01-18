Блогерша купила на аукционе брошенный чемодан и удивилась ценным находкам

Блогерша Дарик (фамилия неизвестна) из США с никнеймом @abandonedexplosquad купила на аукционе брошенный чемодан и удивилась ценным находкам. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

Девушка рассказала, что приобрела потерянный багаж, за которым не вернулась владелица, за 80 фунтов стерлингов. Когда она его исследовала, то обнаружила внутри часы итальянского бренда Gucci, iPad, сумку Prada и кошелек Louis Vuitton. Американка отметила, что ей предстоит выяснить, подлинные ли ей попались изделия.

Кроме того, автор видео извлекла из чемодана новую одежду марки Ann Taylor, несколько пар обуви и косметику Mary Kay.