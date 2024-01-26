Случайный выбор принес женщине 500 тысяч долларов

Жительница США наугад купила лотерейный билет и сорвала куш. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на UPI.

Тереза Болдуин из города Памплин, штат Вирджиния, рассказала, что всегда вслепую покупала билеты в торговых автоматах, когда хотела сыграть в лотерею. "Я просто нажимаю на кнопку и доверяюсь судьбе", - говорит она.

В январе женщина поступила так же, когда оказалась у автомата. Она приобрела лотерейный билет и обнаружила, что случайный выбор принес ей 500 тысяч долларов. Болдуин призналась, что была шокирована, когда поняла, что выиграла целое состояние. "Я просто сидела и смотрела на билет. До сих пытаюсь осознать произошедшее", - утверждает она.

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