Внешность 46-летней звезды сериала «Баффи» вызвала споры в сети

Американская актриса и продюсер Сара Мишель Принц (урожденная Геллар) показала фанатам новые фото и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появились в ее Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

46-летняя звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" снялась в монохромном черном наряде, который включал в себя кроп-топ с глубоким V-образным вырезом и кожаные мини-шорты с завышенной талией. Также знаменитость надела ботфорты и прозрачные колготки и добавила к образу серьги-подвески в виде звезд.

Часть поклонников смутили изменившиеся фигура и лицо артистки, в то время как другие юзеры восхитились ее трансформацией. "Она стала такая худая, мне ее жаль", "Почему ты так уменьшилась?", "Пожалуйста, больше не надо ботокса", "Показалось, что эти фото из 90-х, невероятно!", "Разве можно так прекрасно выглядеть!" "Выглядит очень молодо и весело", - заявили пользователи сети.

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