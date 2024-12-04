Мужчина надел на свадьбу десятиметровый шлейф из денег

Мужчина из Пакистана надел на собственную свадьбу шлейф-гирлянду, сделанный из банкнот. Об этом пишет Dunya News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фото жениха из Пенджаба, который решил жениться в сделанной из денег десятиметровой гирлянде-шлейфе, разошлись по сети. По некоторым данным необычный аксессуар был свадебным подарком от брата жениха. На создание шлейфа ушло две тысячи купюр достоинством 50 и 75 рупий. В общей сложности они составили сумму в 100 тысяч пакистанских рупий (примерно 37 тысяч рублей). Он занял большую часть прохода на месте проведения церемонии

Гирлянду на протяжении всей официальной части свадьбы поддерживала и переносила группа из 5-7 мужчин.