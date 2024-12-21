Полина Гагарина поделилась своими новогодними традициями

Певица Полина Гагарина сообщила, что ни один ее Новый год не обходится без селедки под шубой, приготовленной ее поваром.

Как передает Day.Az, этой и другими праздничными традициями она поделилась в интервью журналу Hello.

Артистка рассказала, что обычно устанавливает елку за несколько недель до праздника. "У нас восхитительно красивая новогодняя ель! С ее появлением в доме у всех сразу начинается новогоднее настроение. Мы наряжаем елку вместе с Мией (дочерью - прим. "Ленты.ру") и это очень сближает. Каждый год мы выбираем новую цветовую гамму для елочных украшений, чтобы наступающий Новый год имел свой особый оттенок и настроение", - рассказала она.

Гагарина отметила, что новогоднее настроение у нее появляется во время съемок музыкальных "огоньков". "В этот раз их было очень много. Поэтому я уже вовсю его ощущаю", - призналась она. Помимо этого, для поднятия настроения певица любит слушать музыку из кинофильма "Ирония судьбы". В новогоднюю ночь, добавила артистка, она собирается за столом вместе с родными, при этом еду готовит ее личный повар. "Он всегда накрывает потрясающий новогодний стол для нашей семьи - похлеще, чем в дорогом ресторане. Все это очень вкусно! И, конечно, селедка под шубой на нашем столе будет обязательно", - заключила Гагарина.