Американского актера арестовали в Греции

Американский актер Руди Янгблад арестован в Греции за неповиновение полиции и хранение оружия, его могут депортировать.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Катимерини".

42-летний актер пребывает в Греции с конца августа в связи со съемками, но его виза кончилась в конце ноября. По данным источников газеты, актер из-за проблем со здоровьем получил от врача рекомендацию не путешествовать. Сам актер считает, что имел право оставаться в стране из-за этой проблемы до тех пор, пока не сможет путешествовать без вреда для здоровья.

При проверке документов полицейскими 27 декабря Янгблада арестовали. По его словам, на сотрудниках не было знаков отличия, ему якобы не разъяснили его права, и он не мог понять, что это работники правоохранительных органов. В итоге он был арестован за неповиновение, угрозы и хранение оружия, поскольку носил с собой нож.

Суд по ускоренной процедуре вынес актеру приговор. Янгблада приговорили к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Затем стало известно, что срок действия его визы истек, и он подлежит административной депортации. Сейчас Янгблада держат в полицейском участке афинского района Галаци, он собирается подать апелляцию на арест и приговор.

Руди Янгблад наиболее известен по главной роли в фильме Мэла Гибсона "Апокалипсис" (2006). Для этой роли он учил язык майя. После съемок в "Апокалипсисе" Янгблад приобрел популярность. Среди других работ актера фильмы "Сопротивление" (2010), "В Америку" (2012), "Холод" (2015), "Точка невозврата" (2016), "Истощение" (2018), "Ад на границе" (2019).