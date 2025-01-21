Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс отрезала на камеру волосы и пожалела об этом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В размещенном видео 34-летняя манекенщица запечатлела себя в белой футболке и с прядями длиной ниже плеч. Затем она взяла в руки ножницы и отрезала себе часть волос. "Я это сделала", - сказала Фокс.

После этого знаменитость предстала перед камерой со стрижкой каре и продемонстрировала ее с разных ракурсов. "Сразу же пожалела об этом", - прокомментировала звезда свой поступок.

Позже Фокс призналась в интервью Page Six, что давно хотела это сделать. "Иногда в жизни нужно сделать решительный шаг и сделать это. Они отрастут, это просто волосы", - заявила собеседница издания.