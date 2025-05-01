Женщина дважды за 12 лет выиграла в лотерею 100 тысяч долларов

В США женщина стала победительницей лотереи дважды за 12 лет. Об этом пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жительница города Конкорд, штат Вирджиния, Шэрон Годси выиграла 100 тысяч долларов в розыгрыше Powerball от 31 марта. Она купила билет в продуктовом магазине, номер на билете совпал с четырьмя из первых пяти чисел, что принесло ей приз в размере 50 тысяч долларов. Затем сумма была удвоена благодаря тому, что Годси заплатила дополнительный доллар за опцию Power Play.

При этом в 2013 году Годси выиграла точно такую же сумму, купив билет Sapphire Riches. "Я буквально упала на пол! У меня подкосились колени", - рассказала Годси, описывая момент, когда она узнала о выигрыше.