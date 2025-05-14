Девушка решила сделать сюрприз заболевшему возлюбленному и неприятно удивилась

Девушка поделилась историей, как решила сделать сюрприз заболевшему возлюбленному и неприятно удивилась. На видео с ее рассказом, которое было опубликовано в соцсети TikTok, обратило внимание издание The Daily Dot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ролике девушка показала большой пакет с лекарствами и снеками, которые она купила для больного бойфренда. "Он сказал, что заболел. А затем прекратил общение", - пожаловалась она.

Видео набрало почти четыре миллиона просмотров и вызвало бурные обсуждения в сети. "Почему молодые девушки так бегают за мужчинами? Прекратите это. Я не бегала. Мы в браке уже 23 года, и он обожает меня. Почему? Потому что он бегает за мой", - возмутилась одна из участниц обсуждения. Авторша ролика в ответ написала, что состояла в серьезных отношениях, в которых чувствовала себя особенной.

"Ни один мужчина этого не заслуживает", - заявила другая пользовательница. Третий комментатор нашел положительную сторону в случившемся. "Теперь у вас есть набор вещей, чтобы позаботиться о себе в следующий раз, когда вы заболеете", - поддержал он рассказчицу. "Пожалуйста, никогда не меняйся, потому что ты встретишь кого-то, кто увидит это и поймет, что ты та самая", - дал рекомендацию девушке еще один участник обсуждения.