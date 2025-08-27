Соцсети рассмешил полицейский из США с цепью наркоторговца стоимость $50 тысяч

Соцсети рассмешил полицейский с цепью наркоторговца стоимостью $50 тысяч, пишет NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В США шериф из Флориды Грэди Джадд стал популярным в соцсетях после того, как вышел на пресс-конференцию в массивной золотой цепи стоимостью около $50 тысяч, изъятой у подозреваемых в ходе крупной антинаркотической операции. Выступая перед собравшимися, офицер сообщил, что в ходе расследования полиция арестовала 32 человека, изъяла наркотики на сумму около $150 тысяч, а также наличные деньги и огнестрельное оружие. Среди вещественных доказательств оказалась и та самая цепь, с которой мужчина вышел к журналистам.

Зрители в соцсетях сравнили его с рэпером и похвалили за необычный способ подачи информации. Сам Грэди известен своей харизмой и жесткой позицией по отношению к преступности. В прошлом он не раз попадал в новости благодаря ярким комментариям и нестандартной манере общения с прессой. Многие считают его своеобразным "мемным" шерифом, который умеет сочетать юмор с серьезными посланиями.

По словам шерифа, подобные демонстрации нужны для того, чтобы показать общественности, чем именно занимаются преступники и что все это имущество в итоге оказывается у полиции.