Меган Фокс и Machine Gun Kelly помирились

Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly стали чаще проводить ночи вместе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.

"Меган очень рада, что он заботится и о ней, и о ребенке. Хотя у них по-прежнему разные дома, они много времени проводят вместе всей семьей. Они ставят ребенка на первое место, и это во многом их сблизило. Он почти каждую ночь проводит у нее дома с ребенком. Они ведут себя как пара, но пока не делают официальных заявлений", - заявил инсайдер издания.

В декабре 2024 года таблоид TMZ сообщил, что Меган Фокс снова рассталась с Machine Gun Kelly. Расставание произошло на День благодарения. Инсайдеры издания заявили, что актриса "что-то нашла в телефоне Колсона", что ее очень расстроило, и из-за чего она решила прервать отпуск, собрала вещи и уехала домой, оставив бойфренда.