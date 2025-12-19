https://news.day.az/popularblog/1803536.html Блогер Нигяр Гулиева наслаждается зимним Лондоном - ВИДЕО Блогер Нигяр Гулиева побывала в Лондоне в преддверии Нового года. В своей социальной сети она поделилась впечатлениями от знаменитого зимнего парка развлечений Winter Wonderland, передает Day.Az. "Если вы приезжаете в Лондон накануне Нового года, обязательно стоит посетить Winter Wonderland. Это настоящий сказочный мир!
