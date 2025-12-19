Блогер Нигяр Гулиева наслаждается зимним Лондоном

Блогер Нигяр Гулиева побывала в Лондоне в преддверии Нового года. В своей социальной сети она поделилась впечатлениями от знаменитого зимнего парка развлечений Winter Wonderland, передает Day.Az.

"Если вы приезжаете в Лондон накануне Нового года, обязательно стоит посетить Winter Wonderland. Это настоящий сказочный мир! Мы не только отлично повеселились, но и вкусно поели", - написала блогер.