Лайфхаки по покупке авиабилетов от Айтадж Мусабейли

Азербайджанская блогер Айтадж Мусабейли (Aitaj Musabeyli) недавно опубликовала в своем Instagram полезные советы по поиску недорогих авиабилетов.

Как передает Day.Az, эти простые хитрости могут значительно сэкономить ваш бюджет на путешествиях. Айтадж Мусабейли отмечает, что такие методы работают благодаря алгоритмам сайтов, которые адаптируют цены под поведение пользователей.