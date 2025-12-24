https://news.day.az/popularblog/1804730.html Пражский Собор Святого Вита в кадрах Лейлы - ВИДЕО Азербайджанская блогер Лейла (life_of_leyla) поделилась в Instagram кадрами своих прогулок по Праге. Как передает Day.Az, в одной из публикаций она сняла собор Святого Вита и сопроводила видео словами: "У меня нечасто перехватывает дыхание от зданий - но не в этом случае".
Собор Святого Вита впечатляет своим величием и архитектурной сложностью, величественные фасады и детально проработанные интерьеры создают неповторимую атмосферу, являясь одним из самых значимых исторических сооружений Праги, сочетающего готический стиль с богатой историей.
