Пражский Собор Святого Вита в кадрах Лейлы

Азербайджанская блогер Лейла (life_of_leyla) поделилась в Instagram кадрами своих прогулок по Праге.

Как передает Day.Az, в одной из публикаций она сняла собор Святого Вита и сопроводила видео словами: "У меня нечасто перехватывает дыхание от зданий - но не в этом случае".

Собор Святого Вита впечатляет своим величием и архитектурной сложностью, величественные фасады и детально проработанные интерьеры создают неповторимую атмосферу, являясь одним из самых значимых исторических сооружений Праги, сочетающего готический стиль с богатой историей.