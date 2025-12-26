https://news.day.az/popularblog/1805101.html Блогер Айсель Рзаева поможет выбрать спортивные оутфиты - ВИДЕО Азербайджанский блогер Айсель Рзаева продемонстрировала подписчикам спортивные оутфиты, в которых будет удобно тренироваться в зале. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Айсель поделилась на своей странице в Инстаграм.
Блогер Айсель Рзаева поможет выбрать спортивные оутфиты - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Айсель Рзаева продемонстрировала подписчикам спортивные оутфиты, в которых будет удобно тренироваться в зале.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Айсель поделилась на своей странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре