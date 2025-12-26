https://news.day.az/popularblog/1805263.html Азербайджанская блогер Лейла осуществила давнюю мечту - ФОТО Азербайджанская блогер Лейла, известная в Instagram под ником life_of_leyla, поделилась с подписчиками трогательной историей и кадрами долгожданной фотосессии.
Азербайджанская блогер Лейла, известная в Instagram под ником life_of_leyla, поделилась с подписчиками трогательной историей и кадрами долгожданной фотосессии.
Как передает Day.Az, в своём посте она призналась, что мечтала о таком съёмочном дне много лет, однако обстоятельства постоянно складывались не в её пользу - то ребёнок был слишком маленьким, то не выпадал снег, то было уже невозможно найти новогоднюю ёлку.
По словам блогера, в этот раз всё совпало идеально: снег, настроение и нужный момент. Символично, что фотосессия состоялась именно в Рождество, что Лейла назвала настоящим чудом.
