Азербайджанская блогер Лейла осуществила давнюю мечту

Азербайджанская блогер Лейла, известная в Instagram под ником life_of_leyla, поделилась с подписчиками трогательной историей и кадрами долгожданной фотосессии.

Как передает Day.Az, в своём посте она призналась, что мечтала о таком съёмочном дне много лет, однако обстоятельства постоянно складывались не в её пользу - то ребёнок был слишком маленьким, то не выпадал снег, то было уже невозможно найти новогоднюю ёлку.

По словам блогера, в этот раз всё совпало идеально: снег, настроение и нужный момент. Символично, что фотосессия состоялась именно в Рождество, что Лейла назвала настоящим чудом.