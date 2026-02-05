Ройа Айхан присоединилась к популярному тренду в TikTok

Народная артистка Ройа Айхан в очередной раз оказалась в центре внимания в соцсетях.

Как сообщает Day.Az, поп-звезда привлекла внимание подписчиков, присоединившись к популярному тренду в TikTok.

Видео, снятое артисткой в ​​рамках тренда, быстро распространилось в социальных сетях и набрало тысячи просмотров. Энергичный образ Ройи был встречен пользователями с восхищением.