Почему Айнишан Гулиева поехала в Африку?

Известный азербайджанский блогер Айнишан Гулиева, более известная как aynikhalid, назвала причину своей поездки в Африку.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.