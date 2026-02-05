https://news.day.az/popularblog/1814148.html Почему Айнишан Гулиева поехала в Африку? - ВИДЕО Известный азербайджанский блогер Айнишан Гулиева, более известная как aynikhalid, назвала причину своей поездки в Африку. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
Почему Айнишан Гулиева поехала в Африку? - ВИДЕО
Известный азербайджанский блогер Айнишан Гулиева, более известная как aynikhalid, назвала причину своей поездки в Африку.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре