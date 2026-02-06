https://news.day.az/popularblog/1814375.html Блогер Наджиба поделилась любимыми ароматами - ВИДЕО Азербайджанский блогер Наджиба поделилась с подписчиками своей коллекцией духов. Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram. В публикации блогер отметила, что использует любимые ароматы в последнюю очередь, и поинтересовалась у подписчиков, какие духи они могли бы ей порекомендовать.
