https://news.day.az/popularblog/1820088.html Айсель Агаева предстала в необычном образе - ВИДЕО Азербайджанский блогер Айсель Агаева предстала в необычном образе. Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм. "В каждой девочке живет принцесса, говорили они. Во мне живет валькирия с мечом в руках и молниями в глазах", - написала Айсель к публикации.
