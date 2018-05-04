Роман Полански и Билл Косби исключены из Американской киноакадемии
Руководители Американской киноакадемии проголосовали за исключение из организации режиссера Романа Полански и комика Билла Косби, которые были признаны виновными в изнасилованиях, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.
"Правление продолжает поддерживать этические стандарты, требующие от членов академии соответствовать ценностям уважения к человеческому достоинству", - заявили в академии.
84-летний Полански признавал вину в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер в 1977 году. 80-летний Косби в конце апреля был признан виновным в изнасиловании сотрудницы университета Андреа Констанд.
В октябре 2017 года из Американской киноакадемии исключили продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах и сексуальном насилии десятки женщин.
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