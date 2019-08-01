https://news.day.az/showbiz/1143466.html "Король Лев" заработал в прокате миллиард долларов
"Король Лев" заработал в прокате миллиард долларов
Новый фильм режиссера Джона Фавро "Король Лев" собрал в мировом прокате миллиард долларов сборов. Стоит отметить, что эта картина является для киностудии Disney четвертой по счету с таким показателем заработка.
Как сообщает Day.Az, студия Disney объявила, что фотореалистичный ремейк мультфильма 1994 года достигнет $1 млрд в мировом прокате во вторник, в 19-й день его выхода.
Добавим, что до "Короля Льва" такого показатели достигли три других фильма киностудии - "Алладин", "Капитан Марвел" и "Мстители: Финал".
Н. Гасымова
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