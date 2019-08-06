Невесомые шелковые простыни, пейзажи Камбоджи, крупные капли дождя, ветер в волосах и белоснежная кожа безупречного тела... Рекламный ролик нового парфюма Guerlain - Mon Guerlain Intense - получился завораживающим. Мы уже и забыли, насколько гипнотически Анджелина Джоли выглядит на широких экранах!

Автором видео стал знаменитый оператор Эммануэль Любецки, который работает с Алехандро Гонсалес Иньярриту и имеет в копилке три (!) премии "Оскар".

Отметим, что поклонники не ожидали увидеть Джоли, которая в последнее время скрывает фигуру в объемных бохо-платьях и прячет лицо под солнцезащитными очками, в столь женственном и соблазнительном образе. И несмотря на болезненный развод, проблемы с весом и здоровьем в целом, в свои 44 Джоли остается одной из самых соблазнительных актрис Голливуда.

Н. Гасымова

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