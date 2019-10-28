Этим людям удалось сделать то, что получается далеко не у всех молодых талантов, даже обладающих идеальной внешностью. Они стали актерами, известными на весь мир, реализовали себя в любимой профессии, а многие к тому же являются счастливыми супругами и родителями. И хотя их герои на экранах часто страдают от своего маленького роста, сами актеры должны признать, что эта особенность вовсе не повредила их творческой судьбе.

Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.com рассказывает о жизни 4 актеров маленького роста, которые добились успеха в кино.

Уорвик Дэвис

Уорвика по праву называют самым известным низкорослым актером в истории кино. При росте всего в 1 м 7 см он обладает невероятным обаянием. В его фильмографии уже больше пяти десятков фильмов, причем есть по-настоящему звездные роли: Профессор Флитвик и гоблин Крюкохват из серии фильмов о Гарри Поттере, карлик Грильдриг из сериала "Путешествия Гулливера", черный гном Никабрик из "Хроник Нарнии". А в приквеле "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" он снялся в роли самого Йоды.

Его карьера началась с невероятного взлета - в 1988 году в красивой сказке-фэнтези "Уиллоу", снятой по сюжету Джорджа Лукаса, молодому актеру предложили главную роль. Надо сказать, что артисты с таким специфическим амплуа чаще всего снимаются много, они могут быть невероятно востребованными, но эпизодические и второстепенные роли - это их удел. Поэтому Уорвик Дэвис стал редким и счастливым исключением. К 40 годам актер приобрел такую популярность, что в нескольких фильмах появился в камео - т.е. снялся в роли самого себя. Этой чести удостаиваются только хорошо узнаваемые лица - политики, звезды эстрады, режиссеры. Так что можно говорить о том, что карьера Дэвиса удалась. В личной жизни у "маленького человека" тоже все прекрасно. Он женат и воспитывает двоих детей.

Питер Динклэйдж

Сложно рассуждать о степени известности прекрасных актеров, однако после триумфального шествия по экранам всего мира сериала "Игра престолов" Питер Динклэйдж, несомненно, может посоревноваться в популярности даже с гигантом-Шварценеггером. В 2019 году актеру исполнилось 50 лет, и к этой круглой дате он подошел не только с солидной фильмографией, но и с целой коллекцией профессиональных наград: "Эмми", "Золотой глобус" и премией Гильдии киноактеров США.

Что касается семейной жизни, то здесь талантливый актер тоже сумел добиться всего, о чем только можно мечтать. Уже почти 15 лет он женат на Эрике Шмидт, хотя вместе они намного больше - уже около 20 лет. Его супруга - режиссер в театре, и пара воспитывает двух чудесных детишек. Питер очень переживал за генетику детей, и когда в семье 2011 родилась абсолютно здоровая девочка, был просто счастлив. Несмотря на то, что Динклэйджи - очень творческие и занятые люди, они стараются сидеть с малышами сами, вызывая няню только в крайних случаях.

Кенни Бейкер

Лицо этого прекрасного актера нам не так известно, хотя все мы его видели и полюбили в очень запоминающейся роли. Просто костюм верного и находчивого R2-D2 из "Звездных войн" не способствовал тому, чтобы Кенни начали узнавать на улицах, хотя после выхода первой же части фильма он действительно "проснулся знаменитым". На самом деле, требуется совершенно особый талант, чтобы покорить такое количество зрителей, играя робота, похожего на движущийся бочонок, и общаясь с помощью свиста. Однако талантливому артисту это удалось. Он и Энтони Дэниелс, играющий человекоподобного дроида-секретаря C-3PO, стали единственными актерами, которые появились во всех шести кинолентах. Интересно, что многолетняя дружба на экране вовсе не означала того в жизни. За кадром актеры всегда не очень ладили.

В 1970 году Кенни женился. Его избранницей стала Эйлин Бейкер. У женщины то же генетическое заболевание, что и у супруга, но, к счастью, в семье родилось двое абсолютно здоровых детей, имеющих нормальный рост.

Андре Буше

Несмотря на то, что Андре Буше наверняка останется в памяти поклонников как "актер одной роли", его лицо известно во всем мире. Благодаря знаменитому проекту "Форт Боярд" его как Паспарту уже много лет узнают на улицах. 52-летний актер скоро отметит три десятка лет в этой роли, но, кажется, что он со временем совершенно не меняется. На самом деле, у него были и другие актерские работы. Так, начал свою карьеру Андре со съемок в клипе на песню Tristana Милен Фармер, а в последующие годы снимался в нескольких фильмах и играл на сцене.

Андре не любит афишировать свою личную жизнь, однако известно, что он уже много лет счастлив в браке. Пара воспитывает двух детей, из которых первый ребенок унаследовал генетическое отклонение отца. Андре считает, что, несмотря на маленький рост, он смог реализовать себя в жизни, и готов научить тому же своих детей, поэтому, когда встал вопрос о втором ребенке, супруги смело пошли на этот шаг и получили от природы заслуженный подарок - здорового наследника без генетических отклонений.

Н. Гасымова

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