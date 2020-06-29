Настя Каменских показала редкие снимки со свадьбы с Потапом в Лас-Вегасе

33-летняя Настя Каменских скрывала от поклонников, что вышла замуж за Потапа еще в 2017-м.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, как выяснилось, пара спонтанно решила пожениться без пышного торжества и гостей. "В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Леша устроил в Лас-Вегасе. Он просто пришел и сказал: "У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию". Это было для меня такой неожиданностью!" - поделилась исполнительница.

Для мероприятия Настя выбрала белое платье в пол и черные босоножки. Потап был облачен в футболку светлого цвета и шорты. Его образ дополнили серый пиджак и кроссовки. По словам Каменских, пока она искала подходящий наряд в торговом центре, возлюбленный выбирал кольца. "Воспоминания о "я согласна" всегда будут вызывать улыбку на лице и согревать сердце", - добавила артистка.

Отметим, что пышную свадьбу Потап и Настя устроили в Киеве весной 2019-го. Накануне торжества Алексей публично признался избраннице в любви, посвятив ей песню. "Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви", - делился музыкант.

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Как отметила Настя, обе церемонии бракосочетания важны. По словам певицы, они с трепетом отмечают каждую дату. "Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас. В моем стиле - большая, элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки - яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная свадьба-сюрприз в Вегасе", - подчеркнула Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских не была замужем. Потап же 15 лет состоял в браке с Ириной Горовой - они развелись в 2016 году, сохранив дружеские отношения ради сына Андрея.