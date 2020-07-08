Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор и обещает сенсацию

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актера Михаила Ефремова, фигуранта дела о смертельном ДТП, заявил изданию "Комсомольская правда", что рассчитывает на оправдательный приговор для своего подзащитного, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, это станет сенсацией, но раскрыть подробности адвокат отказался.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.