Моника Беллуччи изменилась до неузнаваемости

Моника Беллуччи - одна из самых красивых женщин мира. И роли в кино ей тоже достаются соответствующие. Режиссеры обычно видят актрису царицей или роковой соблазнительницей.

Но актерская профессия иногда требует радикальных перевоплощений - а хорошие актеры их не боятся. Поэтому Беллуччи пошла на эксперимент - и решила сыграть ведьму в фильме The Befana Comes At Night 2: The Origins. Недавно она была замечена на съемках фильма - и у нас есть возможность взглянуть на первые фото актрисы в новом образе, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

На снимках актриса предстает в настоящем одеянии ведьмы: в шляпе, длинном платье и черном плаще. Свои черные локоны она сменила на седые длинные волосы, а в качестве аксессуара использует... метлу. В таком образе Монику буквально не узнать - ничего общего с ее обычным элегантным образом. Тем интереснее будет взглянуть на конечный результат. Точная дата выхода фильма пока не известна, но сообщается, что релиз запланирован на конец года. Съемки начались лишь 1 марта, так что команде будущей картины точно еще понадобится время, чтобы их завершить.