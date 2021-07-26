Стало известно, с кем встречается Адель спустя несколько месяцев после развода

У Адель появился новый бойфренд - 40-летний спортивный агент Рич Пол, с которым они вместе появились на пятом матче финала НБА. Этот совместный выход сам по себе породил слухи о романе певицы, а новые фотографии и информация от инсайдеров окончательно все прояснили. На днях Адель и Пола заметили на двойном свидании в одном из ресторанов Нью-Йорка, где они вели себя как влюбленная пара, передает Day.Az со ссылкой на super.ru.

Рич Пол - 40-летний спортивный агент, известный тем, что основал компанию Klutch Sports Group. Он является вторым по влиянию человеком в баскетболе НБА по версии Forbes. Рич заключил сделки на сумму более миллиарда долларов для Леброна Джеймса, Бена Симмонса и других известных игроков. С марта Адель абсолютно свободна - ее развод с Саймоном Конекки завершен, а над восьмилетним сыном пара установила совместную опеку.