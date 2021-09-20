Народная артистка России раскрыла причину ухода в монастырь

Советская и российская актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла монашеский постриг, потому что священник поставил ее перед выбором - либо театр, либо вера. Об этом сообщает StarHit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прежде, чем уйти в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь, Васильева посещала храмы. Так, духовник поставил актрису перед выбором - актерская карьера или служение Богу. После долгих раздумий артистка решила отказаться от сцены.

"Другого варианта нет. Не получится усидеть на двух стульях. Наверное, поэтому такой финал моей жизни. Сейчас я там, где и надо мне быть. Я пришла за спасением - это цель, почему я живу в монастыре. Бог меня привел", - заявила 76-летняя Васильева.

Звезда напомнила, что теперь ее стоит называть матушкой Василисой.

Актриса снялась более чем в 200 фильмах. Среди самых известных лент - "Обыкновенное чудо", "Экипаж", "Соломенная шляпка", "Бумбараш" и "Чародеи". Отмечается, что в 1993 году Екатерина Васильева перестала играть и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. В 1996 году она вернулась в кинематограф.