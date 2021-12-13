Киану Ривз объяснил решение вернуться к роли «мертвого» Нео

Американский актер Киану Ривз, сыгравший Нео в культовой трилогии "Матрица", рассказал, как получил предложение сняться в четвертой части картины. Его слова приводит "Центральная служба новостей", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я был дома и получил сообщение от Ланы Вачовски, режиссера и сценариста картины, и она спросила: "Что ты думаешь о том, чтобы сняться еще в одном фильме "Матрица"?. И я ответил: "О, это звучит потрясающе, но я ведь мертв". А она такая: "Точно мертв?". Ну, и я сразу же: "Давай, рассказывай", - вспоминает актер.

Риавз также признался, что сценарий ему очень понравился, потому что история будет строиться на романе Нео и Тринити. Таким образом, главный герой получил второй шанс с "единственной его настоящей любовью в жизни".

Сценарист четвертой "Матрицы" Дэвид Митчелл ранее рассказал, что "Воскрешение" - не сиквел, а самостоятельное произведение, на которое повлияли предыдущие части. По его словам, фильм "нарушает все правила блокбастеров". Режиссером "Матрицы: Воскрешение" стала Лана Вачовски, она же стала соавтором сценария и продюсером. В России фильм выйдет 16 декабря.

В трейлере картины персонажи вспоминают события предыдущих фильмов. По сюжету Нео живет в современном мире и пытается разобраться с ощущением, будто он забыл что-то важное.

Сюжетная линия нового четвертого фильма серии, как и прежде, будет повествовать о противостоянии главных героев компьютерной системе "Матрица", которая установила контроль над Землей.