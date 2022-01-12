Несрин Джавадзаде заразилась коронавирусом

Несрин Джавадзаде - популярная в Турции актриса азербайджанского происхождения, исполнительница одной из главных ролей в сериале Üç Kuruş заразилась коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Также коронавирусом заразился актер сериала Ураз Каигилароглу и режиссер

Синан Озтюрк. В связи с этим съемки были приостановлены.

Сериал Üç Kuruş - криминальная драма, которая невидимой нитью вновь объединяет судьбы молодых людей, выросших в одном из маленьких кварталов большого города. В сериале Несрин Джавадзаде исполняет роль девушки по имени Бахар.

Несрин Джавадзаде снималась во многих известных фильмах и сериалах. За свою роль в картинах "Лучшие дни впереди" и "Кузу" была дважды удостоена престижной турецкой кинопремии "Золотой апельсин" в номинациях "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая женская роль".