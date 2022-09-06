Адель показала лицо без макияжа

Британская певица Адель предстала без макияжа на фотографиях со своей первой статуэткой "Эмми". Соответствующими снимками она поделилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В минувшие выходные, 3 сентября, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Creative Arts Emmy Awards 2022, во время которой Адель была присуждена награда за специальный выпуск CBS Adele One Night Only. Исполнительница не смогла присутствовать на мероприятии, но сфотографировалась со своей первой статуэткой "Эмми", как только ее доставили ей домой. "Черт возьми, я так довольна! Для меня большая честь получить эту награду", - поделилась она эмоциями в социальных сетях.

На опубликованных снимках 34-летняя Адель предстала без макияжа и с собранными в хвост волосами. На фотографиях также виден интерьер нового особняка певицы стоимостью $58 млн, ради которого она вязала ипотеку на 30 лет. Стены дома выкрашены в белый цвет, равно как и межкомнатные двери, полы покрыты светлым ламинатом. Из мебели в кадр попали замшевое кресло коричневого цвета, скамья и стол из темного дерева.