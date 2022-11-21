Создателей сериала «1899» от Netflix обвинили в плагиате

Бразильская художница Мари Кагнин обвинила в Twitter авторов сериала "1899" в плагиате, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кагнин, многие кадры из проекта от Netflix похожи на элементы из ее комикса "Черная Тишина", опубликованного в 2016 году. Более того, истории некоторых персонажей совпадают с судьбами героев работы художницы. Кагнин отметила, что намерена бороться за свое произведение и доказать факт кражи. Пользователи соцсети поддержали автора комикса и предложили обратиться ей в суд.

Сериал "1899" вышел 17 ноября 2022 года на стриминговом сервисе Netflix. В ролях - Антон Лессер, Александр Виллауме, Анайрин Барнард, Матильда Олливье, Мигель Бернардо, Клара Розагер, Ричард Хоуп и Йонас Блоке.